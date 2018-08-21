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Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам мужей
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Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам мужей 

Рамблер 10 часов назад
Молодым певицам приходится идти на жертвы, чтобы приобрести статус звезды. Девушки живут в стеснённых условиях, недоедают, мотаются по гастролям, чтобы когда-нибудь стать знаменитостью и наслаждаться роскошью. А вот другим исполнительницам удаётся перескочить такой этап и сразу стать любимицами публики. Это возможно, если за спиной стоит обеспеченный супруг, готовый всегда поддержать любимую. Впрочем, при отсутствии таланта и трудолюбия даже такие звёзды не задерживаются на музыкальном Олмипе.
1. Анжелика Агурбаш. Анжелика пела с детства, но музыкального образования не получила. До встречи с супругом Николаем она выступала на частных вечеринках, а после свадьбы резко стала подниматься. Бизнесмен Николай Агурбаш спонсировал выступления жены, оплачивал её эфира на радио и тв и даже организовал её участие в Евровидении-2005. После разрыва с мужем в 2012 году карьера Анжелики пошла на спад. Она по-прежнему выступает, но от былой популярности не осталось и следа.
2. Алёна Кравец. Алёна была моделью, но мечтала быть настоящей узнаваемой звездой. После брака с валютным инвестором Русланом Кравцом она получила такую возможность: муж оплачивал её съёмки в кино и записи музыкальных композиций. Сегодня Алёна больше известна как участница скандальных тв-шоу.
3. Наталья Лагода. Первый же клип Натальи, проспонсированный её гражданским супругом бизнесменом Александром Кармановым, стал хитом. Девушка была счастлива в семейной жизни и творчестве, но узнала, что муж изменяет ей с солисткой группы «Блестящие» Ольгой Орловой. Тогда Наталья выбросилась из окна пятого этажа. Певица выжила, но осталась инвалидом. Позднее она вышла замуж, но в 2015 году умерла от пневмонии.
Женский форум
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