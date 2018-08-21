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Варум показала, как выглядела 20 лет назад
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Анжелика Варум показала, как выглядела 20 лет назад 

WDay.ru 9 часов назад
Неизменным в ее образе осталось только одно.
Певица нечасто балует своих поклонников личными снимками. Но тут не смогла удержаться. «Вот так раритет отыскался! Это примерно 1995 год. Стою, сосредоточенно жду своего выхода на сцену. Да… Все течет, все изменяется. Неизменным остается лишь мое пристрастие к маленьким черным очкам», — подписала она старый черно-белый кадр.
@avarum
Анжелика Варум в 1995 году.
На этом снимке Анжелика еще совсем молоденькая брюнетка, судя по всему, ей чуть за 20. Но самые преданные поклонники утверждают, что прекрасно помнят ее такой. Да и честно сказать, певица не слишком-то изменилась с возрастом. Звезда не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Не так давно она поделилась своим селфи без макияжа, на котором выглядит как юная девушка, а ведь уже в следующем году ей исполнится 50 лет.
А как шикарно артистка выглядит в мини-шортах и коротком спортивном топе! И она вполне может позволить себе так одеваться. Такому прессу и ножкам может позавидовать любая девушка вдвое моложе Анжелики.
Варум, конечно, всегда была худенькой и стройной. Однако тот факт, что ей удается не меняться в размерах на протяжении стольких лет, не может не восхищать!
«Я человек очень беспокойный, а люди такой типа обычно субтильные, такие, как я, — рассказывала Варум. — А вообще самое главное — это сон и вода. Я могу спать 20 часов, вот сколько будет у меня свободных часов, столько и буду спать. Все удивляются. Плюс большое количество воды, ну и плавать я люблю».
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