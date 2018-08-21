Охранники звезд, с которыми рискованно связываться

Успех всегда сопровождается повышенным вниманием. Знаменитости, за каждым шагом которых наблюдает общественность, стараются оградить себя от навязчивых журналистов и фанатов и нанимают охранников, и некоторых звёздные телохранители выглядят настоящими громилами.

1. Тим Чанг, охранник фотомодели Кайли Дженнер. Прежде Тим работал в полиции Лос-Анджелеса, но всегда хотел быть телохранителем. У Чанга довольно привлекательная внешность, а сам себя он даже называет моделью и актёром. А кое-кто из числа поклонников Кайли считает, что именно Тим является отцом дочери Кайли, которая родилась у неё в начале этого года.

2. Паскаль, охранник Ким Кардашьян . Мускулистый Паскаль имеет рост 192 см и весит 120 кг. Ранее он был военным, а сейчас занимается рукопашным боем и боевыми искусствами, так что Ким может быть уверена, что находится под серьёзной охраной.