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Охранники звезд, с которыми рискованно связываться
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Охранники звезд, с которыми рискованно связываться 

Рамблер 10 часов назад
Успех всегда сопровождается повышенным вниманием. Знаменитости, за каждым шагом которых наблюдает общественность, стараются оградить себя от навязчивых журналистов и фанатов и нанимают охранников, и некоторых звёздные телохранители выглядят настоящими громилами.
1. Тим Чанг, охранник фотомодели Кайли Дженнер. Прежде Тим работал в полиции Лос-Анджелеса, но всегда хотел быть телохранителем. У Чанга довольно привлекательная внешность, а сам себя он даже называет моделью и актёром. А кое-кто из числа поклонников Кайли считает, что именно Тим является отцом дочери Кайли, которая родилась у неё в начале этого года.
2. Паскаль, охранник Ким Кардашьян. Мускулистый Паскаль имеет рост 192 см и весит 120 кг. Ранее он был военным, а сейчас занимается рукопашным боем и боевыми искусствами, так что Ким может быть уверена, что находится под серьёзной охраной.
3. Питер Ван дер Вин, охранник Адель и Леди Гаги. В 2005 году экс-полицейский из Голландии Питер Ван дер Вин стал «Мистером Европа» в конкурсе бодибилдеров. Сегодня этот сексуальный брутальный мужчина — звёздный телохранитель.
Женский форум1
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