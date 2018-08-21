Звездные красотки, сделавшие предложения женихам 

Традиции предписывают девушкам ждать, пока возлюбленный сделает предложение руки и сердца. Но жизнь доказывает, что этот момент может не наступить. Возможно, стоит взять инициативу в свои руки и самой сделать предложение? Именно так поступили героини подборки.
1. Певица Пинк и Кэри Харт. Мотогонщик Кэри во время одной из гонок увидел возлюбленную, которая держала в руках плакат с надписью «Ты женишься на мне?». Когда мужчина проходил на второй круг, Пинк стояла уже с другим плакатом, где было написано «Я не шучу!». В 2006 году они поженились и сейчас воспитывают сына и дочь.
2. Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс и Александр Сёмин. Эвелина первая попросила телефон молодого человека, а потом сама же заговорила о свадьбе: во время совместного отдыха она, встав на одно колено, предложила возлюбленному взять её в жёны. Убеждённый холостяк Александр взял тайм-аут, но Эвелина не сдалась и повторила предложение ещё несколько раз в других городах. Молодые люди поженились, у них родился сын, но через 6 лет они расстались.
3. Певица Глюкоза и Александр Чистяков. Во время вечеринки Наталья, взбудораженная парой бокалов вина, заявила мужчине: «Бери меня замуж!». Тот не упустил возможности создать семью и женился на девушке. С 2006 года пара вместе и воспитывает двух дочерей.