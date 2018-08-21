Скандальные разборки наследников ушедших звезд

После кончины обеспеченного человека остаётся имущество, которое родственникам приходится делить. Часто людям удаётся договориться полюбовно, но иногда делёжка превращается в скандальную разборку. А если речь идёт о знаменитостях, то раздел имущества между наследниками становится ещё и публичным.

1. Наследство Любови Полищук Алексей Макаров . Это один из редких случаев, когда делёжка имущества не сопровождается склоками и взаимными обвинениями. После смерти матери Алексея актрисы Любови Полищук остались квартира в центре Москвы, дом в Коктебеле, земельный участок в Крыму и три автомобиля. Алексей от всего отказался в пользу отчима и сводной сестры и переехал в небольшую квартиру, которую Любовь в своё время помогла ему купить.

2. Наследство Александра Пороховщикова и дальние родственники. У Александра и его супруги Ирины детей не было. Пороховщиков скончался через месяц после смерти жены, так что за его наследство сцепились дальние родственники артиста. Они стали активно делить две квартиры и особняк в центре Москвы, два автомобиля и денежные вклады.