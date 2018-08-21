«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши

Красавица-дочка эстрадного певца Александра Малинина удивила поклонников красотой. Незаметно для окружающих наследница именитой фамилии расцвела и превратилась в девушку. 17-летняя Устинья , как и ее папа интересуется музыкой. Она уже выпустила пилотный сингл, покорив искушенную публику несравненным вокалом и чистотой голоса.

@ustinya_malinina_official

Звездные родители растили Устинью, как маленькую принцессу: дорогие подарки, наряды, украшения, поездки заграницу, модные салоны, личный стилист и парикмахер. Девочка ни в чем не знала отказа: Устинья часто публикует в своем микроблоге фото с дорогостоящих поездок. Она вместе с мамой ходит по бутикам и скупает брендовые вещи. Любящий отец не экономит на своей наследнице и балует ее на зависть ровесникам Устиньи.

@ustinya_malinina_official

На фото юная модель позирует в роскошных платьях и великолепной обстановке. Интернет-сообщество восхищается ее красотой и грацией, а критики в музыкальной сфере пророчат большое будущее. Примечательно, что Александра Малинин не общается со своей старшей дочкой Кирой от певицы Ольги Зарубиной. Девушка живет в США и практически не говорит по-русски.

@ustinya_malinina_official

«А девочка-то выросла!», «Какая фигурка — загляденье!», «Копия отца — красавица и умница!», «Родители ее конечно балуют, но если есть деньги то почему бы не порадовать ребенка?!», «Эмма и Александр сделали все, чтобы оградить детей от прессы, но какими замечательными они выросли!», «Девочка-красавица», — отметили поклонники.