Красавец-жених променял Бузову на мужчину

Вот-вот стартует телепроект "Замуж за Бузову", где Ольга предстанет в качестве невесты. По этому случаю знаменитость откровенно высказалась на пикантные темы.

Один из главных вопросов, который волнует общественность, — как Бузовой удалось вычислить гея на проекте. "Вы знаете, как я отношусь к мужчинам нетрадиционной ориентации. Я их очень люблю и даю концерты в этих местах", — заявила Ольга.

По словам Бузовой, есть большая разница между геем и тем, кого в народе называют грубой нецензурной лексикой. При это звезда поступила благородно и не стала обманывать зрителей. "Когда я поняла, что мы с этим мужчиной не можем быть как мужчина и женщина, я провела с ним очень корректный разговор. Смысл продолжать общение? Я против фальши и вранья", — уверенно заявила она.

Более того, Ольга не хочет делать из своего проекта "цирк и показуху", передает Super.ru . "Как только я чувствую, что кто-то меня обманывает и вокруг пальца водит, я сразу с этими людьми прощаюсь", — резюмировала она.