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Гузеева устроила безобразный скандал
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Гузеева устроила безобразный скандал 

Дни.ру 5 часов назад
В микроблоге ведущей "Давай поженимся" кипят страсти. Артистка ответила на критику подписчицы резче, чем можно было себе представить.
Российская актриса известна своим крутым нравом. Лариса Гузеева решила не терпеть критических высказываний в свой адрес в соцсетях и отплатить бесцеремонным фолловерам ненормативной лексикой.
Гузеева выложила рекламный пост в Instagram, что не понравилось некоторым пользователям соцсети. В комментарии к фото одна из девушек заметила: "Лариса, не ведите себя как быдло. Вы вчера буквально выставляли рекламу и сразу отключили комментарии. Знали, что получили много негативных слов". Актриса не стала церемониться и послала девушку, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Вскоре после публикации матерные комментарии от актрисы исчезли. Поклонники теледивы отреагировали на ответ актрисы по-разному. Многие поддержали своего кумира. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).
"Ларисочка, не обращайте внимание на придурков", "Как поросята завизжали… кровь голубая закипела, отпиской грозятся. Только некоторые дамы забыли, как пару дней назад на рынке из-за 50 гр говядины с продавщицей дрались. А я б помимо… еще пинкаря отвесила", "Крутая! Красивая! Наглая и бесподобная! Все, кому не нравится, просто завидуют!", — написали пользователи соцсети.
Но были и те, кто не понял поведения звезды.
"Какой кошмар! Актриса, телеведущая и матом отвечает", "Зачем так грубо?", "Была очарована Гузеевой, пока не увидела ее ответ", "Какая злая вы стали или были. На лицо ваша слабость и злоба на себя саму же", — прокомментировали скандальный инцидент фолловеры.
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