Некрасивые, но харизматичные российские актрисы 

Красота часто помогают начинающим актрисам пробиться на экран, но, увы, одной лишь привлекательности мало, чтобы стать истинной звездой и занять свою кинематографическую нишу. Надолго завоевать любовь публики могут только те, кто обладает неподдельным дарованием и харизмой, и эти качества зачастую даже важнее миловидности. Этих актрис не назовёшь классическими красавицами, но зрители их боготворят.
1. Нелли Уварова. Славу Уваровой принёс комедийный сериал «Не родись красивой», который вышел на экраны в 2005 году. Нелли сыграла в нём главную роль: непримечательную секретаршу, которая превращается в красотку и владелицу компании.
2. Олеся Железняк. В 2000-ом году комедия «Ландыш серебристый» стала хитом, а исполнительница главной роли Олеся Железняк — звездой первой величины. Новый виток популярности актрисы пришёлся на 2010-2011 годы, когда она начала сниматься в сериале «Сваты».
3. Анна Михалкова. Анна — дочь режиссёра Никиты Михалкова, однако отец никогда не проталкивал Анну в кино. Актрисе достаются в основном роли второго плана, хотя в её фильмографии есть и главные героини.
4. Валентина Мазунина. Звёздным часом для Валентины стал сериал «Реальные пацаны». После него она начала активно сниматься в кино и участвовать в телепроектах.