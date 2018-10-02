Некрасивые, но харизматичные российские актрисы

Красота часто помогают начинающим актрисам пробиться на экран, но, увы, одной лишь привлекательности мало, чтобы стать истинной звездой и занять свою кинематографическую нишу. Надолго завоевать любовь публики могут только те, кто обладает неподдельным дарованием и харизмой, и эти качества зачастую даже важнее миловидности. Этих актрис не назовёшь классическими красавицами, но зрители их боготворят.

1. Нелли Уварова . Славу Уваровой принёс комедийный сериал «Не родись красивой», который вышел на экраны в 2005 году. Нелли сыграла в нём главную роль: непримечательную секретаршу, которая превращается в красотку и владелицу компании.

2. Олеся Железняк . В 2000-ом году комедия «Ландыш серебристый» стала хитом, а исполнительница главной роли Олеся Железняк — звездой первой величины. Новый виток популярности актрисы пришёлся на 2010-2011 годы, когда она начала сниматься в сериале «Сваты».

3. Анна Михалкова . Анна — дочь режиссёра Никиты Михалкова , однако отец никогда не проталкивал Анну в кино. Актрисе достаются в основном роли второго плана, хотя в её фильмографии есть и главные героини.