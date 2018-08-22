Кристина Орбакайте становится копией Пугачевой

Кристина Орбакайте становится копией Аллы Пугачевой

Певица поделилась в блоге редким семейным фото.

Старшая дочь Аллы Пугачевой , 47-летняя Кристина Орбакайте , редко делится с поклонниками семейными фото, однако сегодня в ее Instagram появился новый трогательный кадр. Поклонники не только восхитились семьей певицы, но и ее потрясающим сходством со знаменитой мамой.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 21 Авг 2018 в 4:38 PDT

«Кристина! Вы чем старше, тем больше похожи на маму», «Вылитая мама…», «Кристина становится похожа на маму», «Кристина! Как вы поразительно похожи на свою маму становитесь», «Кристина — копия своей звездной мамы», «Как же Кристина становится похожа на маму!», «Сейчас похожа на Аллу Борисовну…очень…», «Кристина, Вы всё больше становитесь похожи на вашу маму, легендарную Аллу Борисовну», — пишут фолловеры.