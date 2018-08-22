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Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
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Стеша Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу» 

Russianshowbiz.info 11 часов назад
Дочь популярного певца Дмитрия Маликова Стеша опубликовала яркое летнее фото в откровенном купальнике.
@steshamalikova
Для выхода на пляж Стефания выбрала закрытый ярко-желтый вариант с декоративной перфорацией. Девушка призналась, что такой фасон ей больше напоминает классические купальники из сериала "Спасатели Малибу" с Памелой Андерсон в главной роли.
Поклонники отметили, что образ действительно получился похожим, но Стефания выглядит намного спокойнее и скромнее, чем секс-символ Голливуда.
Также читатели отметили, что девушке хорошо удается поддерживать прекрасную фигуру и для многих она является примером.
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