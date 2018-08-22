Стеша Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»

@steshamalikova

Для выхода на пляж Стефания выбрала закрытый ярко-желтый вариант с декоративной перфорацией. Девушка призналась, что такой фасон ей больше напоминает классические купальники из сериала "Спасатели Малибу" с Памелой Андерсон в главной роли.

Поклонники отметили, что образ действительно получился похожим, но Стефания выглядит намного спокойнее и скромнее, чем секс-символ Голливуда.

Также читатели отметили, что девушке хорошо удается поддерживать прекрасную фигуру и для многих она является примером.