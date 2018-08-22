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Знаменитости, столкнувшиеся с привидениями
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Знаменитости, столкнувшиеся с привидениями 

Рамблер 13 минут назад
Не верить в паранормальные явления можно до тех пор, пока сам не столкнёшься с чем-то необъяснимым. Эти знаменитости столкнулись с призраками и теперь вряд ли согласятся с тем, что параллельный мир — выдумка.
1. Певец Рики Мартин в 2008 году купил старинный особняк в Майами. Артиста предупредили, что там живёт привидение, и посоветовали не менять интерьер. Однако певец всё-таки решил переделать жильё по своему вкусу, и сразу же начались странности: в доме звучали пугающие звуки, самопроизвольно открывались и закрывались двери, а в Рики постоянно летели столовые приборы. Дело кончилось тем, что Мартин продал странный дом.
2. Актёр Николас Кейдж когда приобрёл дом, ранее принадлежавший Дельфине Лалори. Дамочка, жившая в 18 веке, прославилась жестокостью и издевательствами над чернокожими рабами. После Николас заявил, что в доме появлялись стонущие и молящие о пощаде призраке, что ему совсем не понравилось. В итоге особняк першёл к другому владельцу.
3. Актриса Олеся Судзиловская сыграла Любовь Орлову в сериале «Орлова и Александров», вышедшем в 2014 году. Как рассказывала Олеся, перед первым съёмочным днём ей приснилась сама Любовь Петровна. Актриса не произнесла ни слова, но кивнула. Судзиловская расценила этот сон как благословение от советской звезды.
Женский форум
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