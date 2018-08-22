Знаменитости, столкнувшиеся с привидениями

Не верить в паранормальные явления можно до тех пор, пока сам не столкнёшься с чем-то необъяснимым. Эти знаменитости столкнулись с призраками и теперь вряд ли согласятся с тем, что параллельный мир — выдумка.

1. Певец Рики Мартин в 2008 году купил старинный особняк в Майами. Артиста предупредили, что там живёт привидение, и посоветовали не менять интерьер. Однако певец всё-таки решил переделать жильё по своему вкусу, и сразу же начались странности: в доме звучали пугающие звуки, самопроизвольно открывались и закрывались двери, а в Рики постоянно летели столовые приборы. Дело кончилось тем, что Мартин продал странный дом.

2. Актёр Николас Кейдж когда приобрёл дом, ранее принадлежавший Дельфине Лалори. Дамочка, жившая в 18 веке, прославилась жестокостью и издевательствами над чернокожими рабами. После Николас заявил, что в доме появлялись стонущие и молящие о пощаде призраке, что ему совсем не понравилось. В итоге особняк першёл к другому владельцу.