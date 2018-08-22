Виталина появилась с молодым любовником

Виталина появилась на публике с молодым любовником

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская много времени проводит с певцом Прохором Шаляпиным . По словам соседей пианистки, вокалист часто бывает в ее московской квартире.

Обычная телезрительница узнала в неприметной парочке, выбирающей продукты в супермаркете, Прохора и Виталину. "Они покупали какие-то булки, яблоки, присматривались к вину. Мне удалось снять их на мобильный телефон. Из магазина они вышли вместе и сели в одну машину — красный "Мерседес". За рулем была Виталина", — рассказала внимательная покупательница журналистам.

Позже репортеры видели знаменитостей у дома, где сейчас живет пианистка, передает EG.ru . Цымбалюк-Романовская и Шаляпин направлялись вместе в Филевский парк. В сени деревьев звезды гуляли, держась за ручки, и в обнимку отдыхали на лавочке. Прохожие, замечая парочку, подозрительно косились, а встречные бабушки испуганно крестились и причитали.

Соседи Виталины уверяют, что Похор часто появляется в гостях у пианистки, мол, это ее любовник. Однако сама Виталина клянется, что между нею и певцом исключительно дружеские отношения. "Иногда музицируем у меня дома", — рассказала Цымбалюк-Романовская журналистам.

Прохор тоже неохотно комментировал ситуацию. "Сходили вместе за колбасой? Тоже мне сенсация!" — сообщил певец и обиженно отметил, что пресса раздувает из мухи слона. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".