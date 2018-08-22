Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире

Солист группы "Доктор Ватсон" Виктор Щедров стал героем передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" Первого канала. Теперь в изменах обвиняют самого артиста.

Щедров и его супруга Елизавета Борисенок опять появились в студии. И если раньше певец пытался вывести на чистую воду жену, то теперь супруга захотела проверить благоверного. Женщина подозревает, что ее младшая сестра Анастасия могла родить дочь Софию от связи с ее знаменитым мужем. Она настаивает на проведение ДНК-исследования.

Якобы у Щедрова и ее родственницы произошла интрижка, когда они зимой прошлого года вместе уехали на курорт. "Моя сестра оставила мне малышку и сказала, что уезжает. Она не стала объяснять, куда уезжает, а также заявила, что я могу считать этого ребенка своим. На мои слова о том, что это не мой ребенок и я его не рожала, она посоветовала мне спросить обо всем у Вити", — рассказала Елизавета.

Виктор отметил, что не понимает, о чем говорит его жена. Он очень любит ее и детей. Артист поклялся, что не состоял в интимных отношениях с сестрой супруги. Елизавета отметила, что, если выяснится, что девочка является его дочерью, она подаст на развод.

Щедров признался присутствующим, что как-то спал с Анастасией на одной кровати, так как та много выпила и задремала. Артист не мог выгнать девушку в таком состоянии, к тому же он не знал где она живет. Пришлось спать рядом, так как больше было негде.

После этих слов на съемочную площадку вышел супруг Анастасии Александр. Он был в ярости. Мужчина кинулся на Виктора с кулаками. После небольшой потасовки, охранники разняли героев и усадили на места.

После драки Александр рассказал, что постоянно находится в командировках, поэтому не может следить за женой. Также он подозревает, что София не его ребенок. Проверка на полиграфе показала, что Щедров некоторое время был любовником Анастасии.

Ведущий Дмитрий Шепелев огласил результаты генетического исследования. "Вероятность того, что Виктор является отцом девочки, исключена", — произнес ведущий. После шоумен вскрыл конверт с другим исследованием. Оказалось, что София является дочерью Александра.