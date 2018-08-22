Макияж, превративший звездных красавиц в страшил

На звёзд работают целые команды стилистов, парикмахеров и гримёров. Однако даже у селебрити бывают проколы, а эти знаменитости даже попались на глаза фотографам с нелепым или неудачным макияжем.

1. Виктория Бекхэм начинала как солистка группы Spice Girls и тогда не чуралась экспериментов со внешностью. Став замужней дамой и матерью, Виктория приобрела собственный стиль, но иногда позволяет себе вольности. В 2007 году она пристрастилась к автозагару и в какой-то момент явно переборщила со средством.

2. Леди Гагу вообще сложно назвать поклонницей классического стиля, певица предпочитает постоянно эпатировать публику и даже пугать фанатов странным макияжем и парадоксальными нарядами. Но Гага превзошла сама себя, когда в 2013 году пришла на вручение премии с выбеленным лицом, чёрными линзами и стогом сена вместо волос.

3. Тайра Бэнкс — фотомодель и телеведущая. Эта действительно красивая женщина стала первой афроамериканкой, которая снялась для каталога нижнего белья Victoria’s Secret, пропагандирует естественную красоту. Но в её появление в 2012 году на Балу мод стало полнейшим провалом: аляповатистый макияж smoky eyes попросту изуродовал девушку.