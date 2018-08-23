Что вы не знали о главной блондинке Голливуда

Главная блондинка Голливуда Мэрилин Монро скончалась 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. Хотя с момента смерти белокурой красавицы прошло уже более полувека, она до сих пор будоражит общественность и становится героиней мужских грёз. Вот несколько малоизвестных фактов об актрисе.

1. Будущая звезда росла в приюте. Её удочеряли 11 раз и столько же возвращали.

2. Во время Второй мировой войны она работала на авиационном заводе. Там-то её и заметил фотограф, который делал агитационные плакаты для военных.

3. Мэрилин от природы была шатенкой. Но в актёрском агентстве ей посоветовали сменить цвет волос на светлый. Монро прислушалась и вошла в историю кинематографа именно в образе платиновой блондинки.

4. Мэрилин Монро появилась на свет 23 февраля 1956 года согласно приказу суда штата Нью-Йорк. До этого девушка носила имя Норма Джин Мортенсон.

5. Монро была непунктуальной, из-за чего постоянно конфликтовала с участниками съёмок.

6. В кино Мэрилин эксплуатировала образ неотягощённой интеллектом красотки. На самом деле у актрисы был высокий IQ, она много читала, а её любимыми писателями была Камю, Фрейд и Толстой.

7. В личной жизни Мэрилин не преуспела: у неё было три брака, каждый из которых не продлился и пяти лет.