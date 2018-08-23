Советские звезды, не родившие детей

Жизнь востребованной актрисы расписана по минутам: съёмки, фотосессии, встречи со зрителями и журналистами, гастроли. В этой суете сложно найти время на создание семьи и рождение детей, поэтому многие артистки отказываются от личной жизни. Эти знаменитости предпочли карьеру, а не материнство.

1. Фаина Раневская , поистине выдающая актриса, сыгравшая десятки ролей в театре и кино, автор сотен афоризмов. Фаина Георгиевна скончалась в 87 лет, ни разу не выйдя замуж и не обзаведясь детьми.

2. Наталья Гундарева — одна из самых любимых советских актрис, звезда семидесятых-девяностых годов, которую стремились заполучить режиссёры. В молодости актрисе пришлось избавиться от беременности ради очередной роли, да и позже желания родить ребёнка она не высказывала. Гундарева ушла в возрасте всего 56 лет.

3. Лия Ахеджакова прославилась не только как театральная артистка, но и как одна из талантливая киноактриса. Славу ей принесли комедии Эльдара Рязанова , но и помимо этих фильмов у неё были громкие кинопроекты. Ахеджакова была замужем трижды, в браке с нынешним супругом она обрела настоящее семейное счастье, омрачённое лишь отсутствием наследников.

Какие ещё советские знаменитости выбрали кино, пожертвовав возможностью родить, рассказывает видео.