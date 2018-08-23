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Звезды, переборщившие с пластикой
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Звезды, переборщившие с пластикой 

Рамблер 3 часа назад
Пластическая хирургия доступна сегодня всем желающим, но самые частые посетители клиник — знаменитости. Некоторым звездам процедуры действительно идут на пользу, но для других становятся катастрофой. Чрезмерное увлечение инъекциями и операциями приводит к тому, что лицо выглядит неестественным, чужеродным или вовсе пугающим. Эти актрисы явно не смогли остановиться вовремя.
1. Вера Алентова. Когда-то Алентова была элегантной красавицей с запоминающимся лицом, но желание омолодиться совершенно лишило её привлекательности, да и мимика сильно пострадала.
2. Любовь Успенская. Певица заботится о внешности, но, похоже, уже перебарщивает с этим. Частые инъекции филеров привели к тому, что Успенская потеряла индивидуальность, а лицо стало малоподвижным.
3. Наталья Андрейченко. Актриса решила, что морщины ей ни к чему и сделала сразу несколько операций. Возможно, ей удалось обмануть возраст, но вот поклонники попросту перестали её узнавать.
4. Анастасия Вертинская. Когда-то юная Анастасия была мечтой всех мужчин СССР, но после неудачной подтяжки лица артистка перестала быть похожей на себя.
5. Юлия Рутберг. Актриса всегда выступала за естественную красоту, но в какой-то момент всё-таки обратилась к пластическому хирургу. Результат был шокирующим: от прежней стильной, эффектной и самобытной красоты Рутберг не осталось ничего.
Женский форум
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