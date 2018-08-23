Звезды, переборщившие с пластикой

Пластическая хирургия доступна сегодня всем желающим, но самые частые посетители клиник — знаменитости. Некоторым звездам процедуры действительно идут на пользу, но для других становятся катастрофой. Чрезмерное увлечение инъекциями и операциями приводит к тому, что лицо выглядит неестественным, чужеродным или вовсе пугающим. Эти актрисы явно не смогли остановиться вовремя.

1. Вера Алентова . Когда-то Алентова была элегантной красавицей с запоминающимся лицом, но желание омолодиться совершенно лишило её привлекательности, да и мимика сильно пострадала.

2. Любовь Успенская . Певица заботится о внешности, но, похоже, уже перебарщивает с этим. Частые инъекции филеров привели к тому, что Успенская потеряла индивидуальность, а лицо стало малоподвижным.

3. Наталья Андрейченко . Актриса решила, что морщины ей ни к чему и сделала сразу несколько операций. Возможно, ей удалось обмануть возраст, но вот поклонники попросту перестали её узнавать.

4. Анастасия Вертинская . Когда-то юная Анастасия была мечтой всех мужчин СССР, но после неудачной подтяжки лица артистка перестала быть похожей на себя.