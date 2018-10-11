Безумные дома знаменитостей

Внушительные гонорары позволяют знаменитостям обзаводиться огромными особняками и даже собственными островами. Жилища звезды обустраивают по собственному вкусу, и порой это выглядит странновато.

1. В особняке Хью Хефнера , основателя журнала Playboy, площадью почти 2 000 кв. м. было 26 комнат, в том числе кинозал, игровая комната, спортивный зал, солярий и даже зоопарк. А из собственной спальни Хью мог контролировать все, что происходит в доме.

2. Актер Джон Траволта с детства увлечён авиацией. Он получил лицензию пилота и налетал уже несколько тысяч часов. У Траволты есть собственные самолеты, включая Боинг-707-138. А чтобы избавить себя от проблем с аэропортами, он соорудил на участке возле дома две взлетно-посадочные полосы, а в особняке обустроил комнату для управления полетами.