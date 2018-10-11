Ещё
Безумные дома знаменитостей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Умеете ли вы флиртовать: тест
Умеете ли вы флиртовать: тест

Безумные дома знаменитостей 

Рамблер 2 часа назад
Внушительные гонорары позволяют знаменитостям обзаводиться огромными особняками и даже собственными островами. Жилища звезды обустраивают по собственному вкусу, и порой это выглядит странновато.
1. В особняке Хью Хефнера, основателя журнала Playboy, площадью почти 2 000 кв. м. было 26 комнат, в том числе кинозал, игровая комната, спортивный зал, солярий и даже зоопарк. А из собственной спальни Хью мог контролировать все, что происходит в доме.
2. Актер Джон Траволта с детства увлечён авиацией. Он получил лицензию пилота и налетал уже несколько тысяч часов. У Траволты есть собственные самолеты, включая Боинг-707-138. А чтобы избавить себя от проблем с аэропортами, он соорудил на участке возле дома две взлетно-посадочные полосы, а в особняке обустроил комнату для управления полетами.
3. Супермодель Наоми Кэмпбелл обзавелась недвижимостью на острове Седир в Турции, который также называют «островом Клеопатры». С высоты особняк и участок вокруг него напоминают око Гора — древнеегипетский символ защиты. В экологичном доме из стекла 25 спален, пять гостиных и удобная терраса.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умеете ли вы флиртовать: тест
«Он был безумен и полон ненависти»22
Им уже за 50, но они выглядят сексуальнее молодых55
Валерия смутила поклонников фото на грани4
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили20
Видео
Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
Звёзды
11:35
Безумные дома знаменитостей
Звёзды
02:04
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
Звёзды
10:16
Как быстро накачать пресс
Здоровье
00:59
Безруков признался, где живут его внебрачные дети
Звёзды
00:28
Валерия смутила поклонников фото на грани
Звёзды
00:28
Шнуров женится на эффектной блондинке
Звёзды
00:15
Российская актриса показала откровенное фото
Звёзды
03:29
Самые странные идеалы женской красоты
Красота
04:04
Что могут рассказать о девушке ее родинки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение