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50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
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50-летняя Екатерина Стриженова показала селфи без фотошопа и фильтров 

Passion.ru 5 часов назад
Екатерина Стриженова удивила фанатов «честным» селфи.
«Уж дышит август сентябрем, И календарь тасует масти, А мы всегда чего-то ждем: То лета, то зимы, то счастья», — процитировала она стихотворение Людмилы Рубцовой и пояснила: «#безфотошопа #безфильтров #селфи».
«Очень красивая, вы, Катя! Не могла глаз оторвать. Магический взгляд», «Без косметики и фильтров Вы обычная женщина — ПРЕКРАСНАЯ и ЗЕМНАЯ!», «Натуральная. Настоящая. Смелая», «Тот случай, когда внутренняя красота совпадает с внешней», «Вечно молодая, вечно красивая!) люблю вас», «Очень глубоко изысканная дама! Дама с большой буквы!», «Какая вы красивая и без фотошопа и без фильтров», «Нет, нет фотошопу!Вы красивы своей естественной красотой», «Не узнала без макияжа», — обсуждают подписчики.
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