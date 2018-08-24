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Звезды, заплатившие за славу смертью
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Звезды, заплатившие за славу смертью 

Рамблер 2 часа назад
Огромные гонорары и армия поклонников, дорогие особняки и дизайнерские наряды, обеспеченные мужчины и влиятельные друзья — всё это непременные атрибуты жизни звёздных красавиц. Но за всё приходится платить, и эти актрисы поплатились собственной жизнью за несколько лет роскоши.
1. Фотомодель Крисси Тейлор прославилась ещё в 11 лет. Девушка была нарасхват: она участвовала в модных показах и получала предложения от кинорежиссёров. Крисси с детства страдала астмой и во время одного приступа у неё прихватило сердце. Спасти 17-летнюю Крисси врачи не смогли.
2. Конни Крески в 22 года стала звездой журнала Playboy. Модель моментально взлетела на вершину модного Олимпа, начала сниматься в телесериалах и даже успела сыграть пару ролей в голливудских фильмах, однако кинокарьера не задалась. Чуть позже Конни отошла от работы: у неё обнаружили рак. В 49 лет она скончалась.
3. Марго Хемингуэй. Девушка с самого детства пристрастилась к алкоголю, но это не помешало ей стать востребованной моделью, которой платили гигантские гонорары. Марго также активно снималась в кино, но спокойно жить ей не давали булимия и эпилепсия. В 42 года Хемингуэй скончалась. Официальной версией было самоубийство посредством принятия чрезмерной дозы барбитуратов, но родственники с этим предположением не согласились.
Женский форум1
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