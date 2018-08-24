Некрасивые мужья звездных красоток 

Признанные красавицы кинематографа могут выбрать в мужья мужчин с идеальной внешностью, но далеко не всегда они отдают предпочтение классическим красавцам. Некоторые звёзды счастливы рядом с супругами с непримечательной внешностью и не собираются их менять на обольстительных юношей.
1. Фотомодель Полина Поризкова в 1995 году вышла замуж за музыканта Рика Оказек, которого сложно назвать красавцем. Пара прожила 28 лет, воспитав двух детей.
2. Актриса Сальма Хайек неоднократно получала звание самой красивой женщины. Жгучая мексиканка даже в 50 лет выглядит эталоном красоты. Вот уже почти десять лет она замужем за миллионером Франсуа-Анри Пино, который не отличается особой привлекательностью.
3. Фотомодель Хайди Клум и певец Сил прожили вместе семь лет. Пару называли «Красавица и Чудовище»: белокурая, с идеальной фигурой Хайди и темнокожий Сил с лицом, покрытыми шрамами, и впрямь смотрелись противоположностями. Однако в паре всегда царила гармония, подтверждением чему стали трое малышей.
4. Актриса Кейт Бланшетт уже больше 20 лет замужем за сценаристом Эндрю Аптоном. На фоне роскошной Кейт супруг смотрится невзрачно, но это пару не волнует. Кейт и Эндрю — родители трёх мальчишек и дочки.