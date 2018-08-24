Какие имена носили российские звезды в детстве

Глядя на фотографии юных знаменитостей, порой бывает сложно узнать в них будущих звёзд. Кроме того, селебрити частенько меняют имена ради благозвучия, сокращения и лёгкости произношения. Вот как выглядели и какие носили имена сегодняшние герои сегодняшнего глянца.

Алёна Апина (Елена Лёвочкина)

Жасмин (Сара Семендуева)

Ани Лорак (Каролина Куек)

Кэти Топурия (Кетеван Топурия)

и ещё несколько российских звёзд.