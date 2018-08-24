Какие имена носили российские звезды в детстве 

Глядя на фотографии юных знаменитостей, порой бывает сложно узнать в них будущих звёзд. Кроме того, селебрити частенько меняют имена ради благозвучия, сокращения и лёгкости произношения. Вот как выглядели и какие носили имена сегодняшние герои сегодняшнего глянца.
Авраам Руссо (Абрахам Ипджян)
Алёна Апина (Елена Лёвочкина)
Ирина Аллегрова (Инесса Климчук)
Надежда Бабкина (Надежда Заседателева)
Найк Борзов (Николай Барашко)
Валерия (Алла Перфилова)
Лариса Долина (Лариса Мячинская)
Жасмин (Сара Семендуева)
Наташа Королёва (Наталья Порывай)
Маша Распутина (Алла Агеева)
Анфиса Чехова (Александра Корчунова)
Шура (Александр Медведев)
Вера Брежнева (Вера Галушка)
Ани Лорак (Каролина Куек)
Анжелика Варум (Мария Варум)
Евгений Петросян (Евгений Петросянц)
Елена Ваенга (Елена Хрулёва)
Ефим Шифрин (Нахим Шифрин)
Бьянка (Татьяна Липницкая)
Кэти Топурия (Кетеван Топурия)
Лада Дэнс (Лада Волкова)
Линда (Светлана Гейман)
Макс Барских (Николай Николаевич Бортник)
Влад Сташевский (Владислав Твердохлебов)
Тимати (Тимур Юнусов)
Леонид Утёсов (Лазарь Вайсбейн)
Витас (Виталий Грачёв)
и ещё несколько российских звёзд.