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Какие имена носили российские звезды в детстве
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Какие имена носили российские звезды в детстве 

Рамблер 6 часов назад
Глядя на фотографии юных знаменитостей, порой бывает сложно узнать в них будущих звёзд. Кроме того, селебрити частенько меняют имена ради благозвучия, сокращения и лёгкости произношения. Вот как выглядели и какие носили имена сегодняшние герои сегодняшнего глянца.
Авраам Руссо (Абрахам Ипджян)
Алёна Апина (Елена Лёвочкина)
Ирина Аллегрова (Инесса Климчук)
Надежда Бабкина (Надежда Заседателева)
Дима Билан (Виктор Белан)
Найк Борзов (Николай Барашко)
Валерия (Алла Перфилова)
Андрей Губин (Андрей Клементьев)
Лариса Долина (Лариса Мячинская)
Жасмин (Сара Семендуева)
Константин Кинчев (Константин Панфилов)
Наташа Королёва (Наталья Порывай)
Михаил Воробьёв (Михаил Круг)
Маша Распутина (Алла Агеева)
Анфиса Чехова (Александра Корчунова)
Шура (Александр Медведев)
Вера Брежнева (Вера Галушка)
Ани Лорак (Каролина Куек)
Анжелика Варум (Мария Варум)
Евгений Петросян (Евгений Петросянц)
Елена Ваенга (Елена Хрулёва)
Ефим Шифрин (Нахим Шифрин)
Бьянка (Татьяна Липницкая)
Кэти Топурия (Кетеван Топурия)
Лада Дэнс (Лада Волкова)
Линда (Светлана Гейман)
Макс Барских (Николай Николаевич Бортник)
Влад Сташевский (Владислав Твердохлебов)
Тимати (Тимур Юнусов)
Леонид Утёсов (Лазарь Вайсбейн)
Витас (Виталий Грачёв)
и ещё несколько российских звёзд.
Женский форум
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