Фото, которые знаменитости готовы уничтожить

Знаменитости тоже могут расстраиваться и злиться, и в такие моменты они выглядят непривлекательно. Если подобный снимок оказывается в интернете или в печатном издании, то звезда сразу же становится посмешищем, поэтому селебрити стараются не попадаться в неприглядном виде на глаза папарации. Впрочем, иногда их всё же подлавливают пронырливые фотографы или поклонники.

1. Певицы Бейонсе — девушка эмоциональная. Её выразительная мимика украшает песни, но в некоторые моменты от выражения лица Бейонсе становится страшно.

2. Актриса Сандра Буллок почти всегда получается на фото с улыбкой, но, похоже, изнутри её гложет страх. Иначе невозможно объяснить, почему она время от времени изображает ужас.

3. Конфуз случился с певицей Кристиной Агилерой на выступлении по поводу смерти звезды джаза Этты Джеймс. Кристина воспользовалась нестойким бронзатором, который размыл пот.

4. Актриса Дженнифер Энистон не стесняется проявлять на публике настроение. Именно поэтому у журналистов накопилась уже целая коллекция снимком Дженнифер, где она корчит разные гримасы.