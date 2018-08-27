Дети звезд, которые так и не стали им родными

Родительство требует времени и больших усилий. Творческие люди, которые значительную часть жизни посвящают карьере, не всегда готовы уделять наследникам внимание и воспитывать их. Нередко знаменитости лишь номинально являются отцами и матерями, фактически же они не видят отпрысков годами, а иной раз и вовсе перестают с ними общаться.

1. Александр Семчев и его сын Павел встретились в телевизионном шоу. Александр не смог скрыть разочарования тем, что парень, с которым они никогда не общался, появился перед камерами.

2. Александр Малинин и его дочь Кира. Киру родила прежняя супруга Александра певица Ольга Зарубина . Певец увидел дочь, когда той было уже за 20, но так и не сумел наладить с ней отношения. Скандальности истории добавляют и бесконечные телеэфиры, в которых Ольга Зарубина пытается заставить Александра общаться с дочерью.