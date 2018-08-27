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Дети звезд, которые так и не стали им родными
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Дети звезд, которые так и не стали им родными 

Рамблер 1 час назад
Родительство требует времени и больших усилий. Творческие люди, которые значительную часть жизни посвящают карьере, не всегда готовы уделять наследникам внимание и воспитывать их. Нередко знаменитости лишь номинально являются отцами и матерями, фактически же они не видят отпрысков годами, а иной раз и вовсе перестают с ними общаться.
1. Александр Семчев и его сын Павел встретились в телевизионном шоу. Александр не смог скрыть разочарования тем, что парень, с которым они никогда не общался, появился перед камерами.
2. Александр Малинин и его дочь Кира. Киру родила прежняя супруга Александра певица Ольга Зарубина. Певец увидел дочь, когда той было уже за 20, но так и не сумел наладить с ней отношения. Скандальности истории добавляют и бесконечные телеэфиры, в которых Ольга Зарубина пытается заставить Александра общаться с дочерью.
3. Александр Серов и его дочь Кристи. О девушке долгое время никто не знал, но некоторое время назад мать Кристи инициировала скандальное разбирательство, перетекшее на телеэкраны. Александр, с которого Кристи и её мать требуют миллионы в качестве компенсации невыплаченных алиментов, отказывается признавать новоявленную дочь.
Смотрите видео и узнайте о сложных отношениях Александра Цекало с дочерью Евой, Натальи Фатеевой с дочерьми и сыном, Юрия Смирнова с сыном, Юрия Стоянова с сыновьями.
Женский форум
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