Чем занимается наследник Алена Делона 

В ноябре 2018 года легендарному Алену Делону стукнет 83, но он и по сей день остаётся одним из самых привлекательных мужчин. В молодости Ален был не просто красавцем, он был настоящим секс-символом европейского кино, по которому сходили с ума и обычные зрительницы, и звёздные красавицы. Делон пользовался популярностью и охотно крутил романы с известными женщинами, в итоге обзаведясь четырьмя детьми. 53-летний Энтони, сын Алена от его второй супруги, не находит общего языка со звёздным отцом. Зато с 24-летним Аленом-Фабьеном, которого родила Алену манекенщица Росали ван Бремен, актёр в отличных отношениях. До 16 лет Ален-Фабьен жил с матерью, но та не посвящала время сыну, а путешествовала по миру. Подросток начал курить, познакомился с алкоголем, а потом и с запрещёнными препаратами. Отец, узнав об этом, отсудил у экс-супруги право на воспитание сына и забрал себе. Неуёмный подросток перепробовал массу профессий, был мойщиком окон и подсобным рабочим, но в итоге подался в модельный бизнес. Теперь Делон-младший, унаследовавший яркую красоту отца, красуется на обложках модных журналов.