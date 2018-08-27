Звездные красавчики, растерявшие привлекательность

Время, увы, не щадит никого. Но если некоторым звёздам удалось постареть красиво, сохранив элегантность, несмотря на морщины, то другие изменились настолько, что их перестали узнавать. Вот лишь некоторые знаменитые красавцы, на которых годы сказались очень сильно.

1. Александр Домогаров сверкнул в сериале «Бандитский Петербург». В конце девяностых-начале двухтысячных проекты с Домогаровым выходили один за другим, а сам он был настоящим секс-символом. Однако разгульный образ жизни и привычка скандалить не довели актёра до хорошего: сейчас он выглядит сильно постаревшим и снимается редко.

2. Брендан Фрейзер вырвался в звёзды первой величины в конце девяностых, а апофеозом его карьеры стала франшиза «Мумия». В последние годы актёр сильно сдал: фильмов с его участием появляется мало, а сам Фрейзер сильно поправился и выглядит на 10 лет старше своего возраста.

3. Жерар Депардье никогда не был каноническим красавцем, но внешностью обладал неординарной и запоминающейся. К тому же, Жерару всегда было не занимать харизмы и актёрского дарования, так что он был истинной звездой европейского кино. Но невоздержанность в еде и алкоголе наложила отпечаток на внешность Депардье: сейчас пышнотелый артист с одутловатым лицом мало напоминает себя в молодости.

О других артистах, которым не удалось сохранить красоту, смотрите в видео.