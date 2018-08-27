Ещё
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звездные красавчики, растерявшие привлекательность 

Рамблер 17 часов назад
Время, увы, не щадит никого. Но если некоторым звёздам удалось постареть красиво, сохранив элегантность, несмотря на морщины, то другие изменились настолько, что их перестали узнавать. Вот лишь некоторые знаменитые красавцы, на которых годы сказались очень сильно.
1. Александр Домогаров сверкнул в сериале «Бандитский Петербург». В конце девяностых-начале двухтысячных проекты с Домогаровым выходили один за другим, а сам он был настоящим секс-символом. Однако разгульный образ жизни и привычка скандалить не довели актёра до хорошего: сейчас он выглядит сильно постаревшим и снимается редко.
2. Брендан Фрейзер вырвался в звёзды первой величины в конце девяностых, а апофеозом его карьеры стала франшиза «Мумия». В последние годы актёр сильно сдал: фильмов с его участием появляется мало, а сам Фрейзер сильно поправился и выглядит на 10 лет старше своего возраста.
3. Жерар Депардье никогда не был каноническим красавцем, но внешностью обладал неординарной и запоминающейся. К тому же, Жерару всегда было не занимать харизмы и актёрского дарования, так что он был истинной звездой европейского кино. Но невоздержанность в еде и алкоголе наложила отпечаток на внешность Депардье: сейчас пышнотелый артист с одутловатым лицом мало напоминает себя в молодости.
О других артистах, которым не удалось сохранить красоту, смотрите в видео.
Женский форум3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение