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Как Моника Беллуччи добилась известности
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Как Моника Беллуччи добилась известности 

Рамблер 1 час назад
Итальянской актрисе Монике Беллуччи 54 года, но вряд ли кто-то ее воспринимает как бабушку. С возрастом Моника становится лишь красивее и очаровательнее и вдохновляет женщин по всему миру. Актриса придерживается мнения, что старение нужно принимать достойно и отказалась от радикальных омолаживающих процедур и пластики. Именно такая здоровая позиция заставляет женщин восхищаться Моникой, а мужчины всех возрастов сходят по ней с ума так же, как и двадцать лет назад.
Любопытно, что в подростковом возрасте Моника даже не думала о мировой популярности. Она планировала заниматься юриспруденцией, а сниматься для глянца начала ради подработки. Однако яркую средиземноморскую красоту и идеальную женственную фигуру красавицы быстро заметили и начали приглашать на фотосессии и модные показы. Тогда началось сотрудничество Моники с модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана, которое длится и по сей день.
Добившись успеха в модельном бизнесе, Беллуччи начала прорываться в кино. Первые ее роли были эпизодическими, а первой заметной ролью стала невеста Дракулы в готическом триллере «Дракула», снятом в 1992 году. Но пропуском в большое кино стала драма 2000 года «Малена», после которой Монику стали заваливать предложениями.
О том, чем сейчас живет Моника Беллуччи, смотрите в ролике.
Женский форум
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