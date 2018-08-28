Звезды, которых развело рождение детей

Есть мнение, что полноценная семья — это обязательно родители и куча деток. Однако иногда именно рождение наследника отдаляет супругов друг от друга и становится причиной расставания. Эти знаменитости разошлись почти сразу после того, как стали родителями.

1. Рита Дакота Влад Соколовский . Громкой новостью последних недель стало расставание Риты и Влада. Дочь появилась у музыкантов осенью 2017 года, но молодая мама сразу же столкнулась со сложностями и впала в послеродовую депрессию. Выкарабкаться из неё Рите удалось лишь через полгода, а чуть позже она узнала, что супруг регулярно ей изменял, и объявила о разводе.

2. Джанет Джексон и Виссам аль-Мана. Джанет познала радость материнства поздно: первенец появился у неё в 50 лет. Но уже через три месяца после родов Джанет подала на развод с третьим мужем и отцом малыша. Позднее она сообщила, что Виссам был склонен к домашнему насилию, что и стала причиной распада пары.