Звезды, которых развело рождение детей 

Есть мнение, что полноценная семья — это обязательно родители и куча деток. Однако иногда именно рождение наследника отдаляет супругов друг от друга и становится причиной расставания. Эти знаменитости разошлись почти сразу после того, как стали родителями.
1. Рита Дакота и Влад Соколовский. Громкой новостью последних недель стало расставание Риты и Влада. Дочь появилась у музыкантов осенью 2017 года, но молодая мама сразу же столкнулась со сложностями и впала в послеродовую депрессию. Выкарабкаться из неё Рите удалось лишь через полгода, а чуть позже она узнала, что супруг регулярно ей изменял, и объявила о разводе.
2. Джанет Джексон и Виссам аль-Мана. Джанет познала радость материнства поздно: первенец появился у неё в 50 лет. Но уже через три месяца после родов Джанет подала на развод с третьим мужем и отцом малыша. Позднее она сообщила, что Виссам был склонен к домашнему насилию, что и стала причиной распада пары.
3. Анна Седокова и Максим Чернявский. К моменту встречи с Максимом у Анны уже была дочь от первого брака. Молодой человек быстро подружился с девочкой и сделал предложение Анне. Пара поженилась, перебралась в США и с нетерпением ждала появления общего ребёнка. В какой-то момент Седокову начал беспокоить вопрос дальнейшей карьеры, поэтому уже через месяц после родов она отправилась в Москву ради съёмок. Работа захватила молодую маму настолько, что дома она появлялась лишь изредка, и через полтора года чувства супругов остыли настолько, что они развелись.