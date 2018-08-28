Знаменитости без грима и фотошопа 

Блистающие на красных дорожках звёздные красавицы безукоризненны. Кажется, что даже только проснувшись, они выглядят идеально. На самом же деле за каждым выходом знаменитости в свет стоит работа огромной команды, в которые входят парикмахер и визажист, маникюрша и стилист. Однако в обычной жизни большая часть селебрити старается скрыться от камер журналистов, ведь нередко без макияжа они выглядят обычно и ничем не отличаются от других женщин. Вы сможете узнать этих актрис и певиц без яркого грима и дорогих нарядов?
1. Певица Светлана Лобода (35 лет).
2. Певица Лариса Долина (62 года).
3. Певица Рианна (30 лет).
4. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян (37 лет).
5. Певица Анита Цой (47 лет).
6. Певица Наташа Королёва (45 лет).
7. Певица Бритни Спирс (36 лет).
8. Актриса Шэрон Стоун (60 лет).
9. Певица Юлия Ковальчук (35 лет).
10. Певица Наталья Ионова (32 года).
11. Певица Майли Сайрус (25 лет).
12. Певица Шакира (41 год).
13. Певица Кэти Топурия (31 год).
14. Певица Вера Брежнева (36 лет).
15. Певица и актриса Дженнифер Лопес (49 лет).
16. Певица Мадонна (60 лет).
17. Певица Леди Гага (32 года).
18. Модель Адриана Лима (37 лет).
19. Актриса Риз Уизерспун (42 года).
20. Актриса Кирстен Данст (36 лет).
21. Певица и автор песен Адель (30 лет).
22. Актриса Кэмерон Диаз (45 лет).
23. Модель и телеведущая Хайди Клум (45 лет).
24. Актриса Гвинет Пэлтроу (45 лет).
25. Модель Кейт Мосс (44 года).
26. Актриса Лиза Кудроу (55 лет).