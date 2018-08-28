Знаменитости без грима и фотошопа

Блистающие на красных дорожках звёздные красавицы безукоризненны. Кажется, что даже только проснувшись, они выглядят идеально. На самом же деле за каждым выходом знаменитости в свет стоит работа огромной команды, в которые входят парикмахер и визажист, маникюрша и стилист. Однако в обычной жизни большая часть селебрити старается скрыться от камер журналистов, ведь нередко без макияжа они выглядят обычно и ничем не отличаются от других женщин. Вы сможете узнать этих актрис и певиц без яркого грима и дорогих нарядов?

3. Певица Рианна (30 лет).

13. Певица Кэти Топурия (31 год).

18. Модель Адриана Лима (37 лет).

20. Актриса Кирстен Данст (36 лет).

21. Певица и автор песен Адель (30 лет).

25. Модель Кейт Мосс (44 года).