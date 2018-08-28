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Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
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Раскрыт ежечасный заработок кандидатки в самые молодые миллиардерши 

Lenta.ru 14 часов назад
Издание Business Insider раскрыло ежечасный заработок претендентки на звание самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер и других известных личностей.
Выяснилось, что каждый час счет младшей сестры Ким Кардашьян пополняется на 19 тысяч долларов. Однако первое место в рейтинге знаменитостей с самым высоким почасовым доходом Дженнер не досталось. Его занял американский актер Джордж Клуни, чей ежечасный доход составил 27 283 доллара.
Следующими в списке оказались рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом Скала (14 155 долларов), баскетболист Леброн Джеймс (9 760 долларов) и певица Бейонсе (6 849 долларов).
Топовые позиции в рейтинге крупнейшего почасового заработка действующих миллиардеров заняли глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, который получает 4,5 миллиона долларов каждые 60 минут, и основатель Facebook Марк Цукерберг — 1,7 миллиона долларов.
В июле издание Forbes объявило, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка, которой 16 августа исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему времени заработала 900 миллионов долларов.
В том же месяце Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Цена одной публикации в ее профиле составляет один миллион долларов.
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