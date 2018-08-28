Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели

Раскрыт ежечасный заработок кандидатки в самые молодые миллиардерши

Издание Business Insider раскрыло ежечасный заработок претендентки на звание самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер и других известных личностей.

Выяснилось, что каждый час счет младшей сестры Ким Кардашьян пополняется на 19 тысяч долларов. Однако первое место в рейтинге знаменитостей с самым высоким почасовым доходом Дженнер не досталось. Его занял американский актер Джордж Клуни , чей ежечасный доход составил 27 283 доллара.

Следующими в списке оказались рестлер Дуэйн Джонсон , известный также под псевдонимом Скала (14 155 долларов), баскетболист Леброн Джеймс (9 760 долларов) и певица Бейонсе (6 849 долларов).

В июле издание Forbes объявило, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка, которой 16 августа исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и к настоящему времени заработала 900 миллионов долларов.

В том же месяце Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Цена одной публикации в ее профиле составляет один миллион долларов.