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Самые громкие расставания 2018 года
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Самые громкие расставания 2018 года 

Рамблер 16 часов назад
Заявление Елены Степаненко о желании развестись в Евгением Петросяном стало сенсацией последних недель. Супруги прожили три десятилетия и всегда производили впечатление гармоничной пары, но теперь, видимо, нам предстоит наблюдать очередную скандальную делёжку имущества. Однако в 2018 году распалась не только эта пара, ещё несколько знаменитостей объявили о расставании.
1. Сергей и Матильда Шнуровы. Супруги были вместе 8 лет, в мае 2018 года они сообщили о разводе.
2. Крис Прэтт и Анна Фэрис. Американские актёры состояли в браке с 2009 года и воспитывали сына, а поклонники пары были уверены, что Крис и Анна души не чают друг в друге. В конце прошлого года они начали бракоразводный процесс, при этом заявив, что союз никогда не был идеальным. В 2018 они расстались окончательно.
3. Иван Краско и Наталья Шевель. Этот союз не давал покоя общественности, ведь Наталья младше Ивана на 60 лет. Недавно Иван Краско сообщил, что его женитьба на молодой девушке была «педагогическим экспериментом». Также он рассказал, что планирует вернуться к предыдущей жене Наталье Вяль, которая воспитывает двух его сыновей.
Женский форум1
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