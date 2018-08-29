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Звездные дедушки с внуками и внучками
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Звездные дедушки с внуками и внучками 

Рамблер 2 часа назад
Детей часто воспитывают в строгости, но вот противостоять очарованию внуков мало кто может. И знаменитости это подтверждают: актёры, которые на экране выступают в роли брутальных соблазнителей или супергероев, не способны скрыть умиления, общаясь с внучками и внуками.
1. Джиму Керри внука подарила дочь. Вскоре после рождения малыша девушка рассталась с супругом, поэтому с крохой стал охотно возиться молодой дедушка.
2. Стивен Сигал был женат четырежды и обзавёлся 7 наследниками. Они уже несколько раз сделали Стивена дедушкой, и тот не скрывает радости по этому поводу.
3. Пирс Броснан. Исполнитель роли Джеймса Бонда — заботливый муж и отец. Первая внучка у него появилась ещё в 1998 году, её родила дочь первой супруги Пирса, и у крохи и знаменитого дедушки явно сложились близкие отношения.
4. Михаил Боярский. У актёра уже два внука и внучка. Сначала дедушкой его сделал сын Максим, а в 2012 году дочь Елизавета родила сына, который обожает играть с самим Д’Артаньяном.
5. Принц Филипп. Супруг британской королевы Елизаветы с самого детства любил общаться с внуками Уильямом и Гарри. Хотя наследники уже выросли и обзавелись собственными семьями, он по-прежнему не прочь с ними поболтать.
Женский форум
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