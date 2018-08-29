Знаменитости, у которых есть звездные двойники

Сегодня на планете живёт 7,5 миллиардов человек. Однако все мы произошли от сравнительно небольшой группы людей, давших жизнь человечеству. Учёные говорят, что именно поэтому вероятность найти своего двойника довольно высока. Конечно, у нас достаточно генов, чтобы сделать нас уникальными, но всё равно даже с учётом мутаций число комбинаций конечно, поэтому наверняка где-то есть человек, очень похожий на вас. Есть двойники и у знаменитостей, и вот доказательства этого.

1. Актёр Кристофер Ллойд, сыгравший полубезумного профессора Эммета Брауна в трилогии «Назад в будущее» и актёр и музыкант Александр Пушной.