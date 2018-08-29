Татьяна Котова рассказала, почему у нее нет мужчины

Певица призналась в самом сокровенном.

Бывшую солистку поп-группы «ВИА Гра», обладательницу титула «Мисс Россия — 2006» считают одной из самых красивых девушек на эстраде. Кажется, предложение руки и сердца ей готов сделать каждый второй, если не первый, мужчина в нашей стране. И тем не менее о своей личной жизни Татьяна никогда не распространяется. Может быть, потому, что ее попросту нет?

Видимо, поклонники так замучили звезду вопросами, что она решилась ответить всем и сразу.

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) 25 Авг 2018 в 2:28 PDT «Почему такая красивая и одна? Во-первых, где вы видите связь между красотой и наличием мужчины? — спросила Котова у фолловеров. — А во-вторых, никак не мoгу понять — если я не в отношениях, значит, во мне обязательно должен быть какой-то изъян? Увы, ребята, все намного хуже. Я одна, потому что нет цели «не быть одной»… Вот так, представьте себе… У меня нет острой необходимости «завести мужика» и уж тем более потребности выйти замуж. И дело не в том, что я какая-нибудь там ярая феминистка. Все совсем наоборот, я слишком наивна.

Так уж вышло, я верю в любовь и чистые отношения. И пока эта вера будет во мне жива, на меньшее я не сoгласна. Вы можете часами читать мне лекции на тему «мужчины — полигамные существа». Можете убеждать в том, что я древняя, старомодная, глупая и живу детскими фантазиями. Но я скорее предпочту одиночество, чем ту ерунду в конфетной обертке, которую вы так старательно пытаетесь мне подсунуть».

А еще Татьяна призналась, что никогда не понимала женщин, которым нужен не конкретный мужчина, а «просто чтобы кто-то был рядом». А еще тех, кто хочет замуж и детей, потому что возраст подошел. Между прочим, самой Котовой на днях исполнится 33 года, но замуж ради статуса жены и матери она не спешит.

«Не знаю, сколько раз мне еще предстоит обжечься, прежде чем я встречу свое счастье. Но если не встречу, останусь честна с собой, не растратив себя на ненужное», — заявила Татьяна.

Кстати, раньше певица рассказывала, что была влюблена в женатого мужчину, но смогла обуздать свои чувства.

«Человек был несвободен, и я понимала, что чье-то сердце будет разбито. А зачем мне это? С другой стороны, как творческому человеку, мне нужен весь спектр эмоций. Наверное, поэтому я иногда пою ему песни. Жаль, он не знает об этом».

Ну а чтобы покорить сердце знаменитости, на самом деле нужно не так уж много. И для начала красивые ухаживания. На вопрос, как мужчине добиться ее внимания, певица как-то разоткровенничалась: «Для начала можно прислать мне огромный букет пионов».