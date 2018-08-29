Марианна Цой: что случилось с женой Виктора Цоя

Марианна Цой (в девичестве Ковалева) была не только официальной супругой известного музыканта, но и матерью его единственного ребенка. Виктор Цой ушел из жизни совсем молодым. Марианна пережила его всего на 15 лет.

Брак с Цоем

Марианна Ковалева встретила Виктора Цоя на обычной вечеринке у общих знакомых. К тому моменту она уже успела один раз побывать замужем. Кроме того Марианна была на 3 с лишним года старше Виктора. Однако развитию отношений между молодыми людьми ни один из этих факторов не помешал. Несколько лет они прожили в гражданском браке, а в 1984 году решились оформить его в ЗАГСе. Через год на свет появился единственный сын Цоя Александр.

Тем не менее вскоре семья распалась. Супруги расстались, когда Виктор ушел к другой женщине, журналистке и переводчице Наталье Разлоговой. Все обошлось без скандалов и сцен. Цой и Марианна продолжали общаться до гибели музыканта. Причем, их брак так и остался не расторгнутым.

Деятельность при муже и после

Марианна Цой была очень разносторонним и талантливым человеком. В свое время она работала администратором группы «Кино» и явилась инициатором выпуска некоторых аудиозаписей мужа. Кроме того, Марианна написала книгу о Цое под названием «Точка отсчета». Она увлекалась живописью, знала английский и японский языки.

Несколько лет Марианна жила вместе с музыкантом Александром Аксеновым (прозвище Рикошет). Ему она тоже оказывала посильную помощь, занимаясь продюсерской деятельностью.

Два диагноза

За 6 лет до смерти у Марианны Цой обнаружили онкологическое заболевание груди. Она никому не говорила о своем диагнозе, надеясь, что все обойдется. Женщину успешно прооперировали. Казалось, самое страшное осталось позади. Но вскоре Марианну настиг новый удар: врачи нашли опухоль в головном мозге. Аксенов ухаживал за гражданской супругой, показывал ее лучшим специалистам самых лучших клиник. Однако лечение не принесло никаких результатов.

В июне 2005 года Марианна Цой впала в кому. Через трое суток она скончалась. Ее похоронили на одном из кладбищ родного Санкт-Петербурга.

Что касается сына Марианны и Виктора Александра, то он, благодаря своей матери, получил права на песни отца и тоже занялся музыкой. В какой-то период Александр даже взял псевдоним Молчанов для того, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание прессы.