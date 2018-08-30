Что стало со звездами боевиков 90-х

В девяностые годы в нашей стране начали показывать западные боевики, а актёры, игравшие неустрашимых героев, сразу же стали кумирами. Как легендарные мастера боевых искусств живут сегодня?

1. Стивен Сигал , 66 лет. В фильмографии актёра более полусотни картин, не оставил он кинематограф и сегодня: ежегодно выходит несколько фильмов с его участием. Также у Сигала есть ферма в Колорадо, куда часто приезжают туристы. Обогащают артиста и выпускаемые под его именем продукты: энергетический напиток, средство для бритья, линия ножей и холодного оружия. Преуспел Стивен и в личной жизни: у него 7 детей от 4 браков.