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Что стало со звездами боевиков 90-х
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Что стало со звездами боевиков 90-х 

Рамблер 6 часов назад
В девяностые годы в нашей стране начали показывать западные боевики, а актёры, игравшие неустрашимых героев, сразу же стали кумирами. Как легендарные мастера боевых искусств живут сегодня?
1. Стивен Сигал, 66 лет. В фильмографии актёра более полусотни картин, не оставил он кинематограф и сегодня: ежегодно выходит несколько фильмов с его участием. Также у Сигала есть ферма в Колорадо, куда часто приезжают туристы. Обогащают артиста и выпускаемые под его именем продукты: энергетический напиток, средство для бритья, линия ножей и холодного оружия. Преуспел Стивен и в личной жизни: у него 7 детей от 4 браков.
2. Чак Норрис, 78 лет. В кино Чак попал благодаря голливудской легенде Стиву Маккуину, которого обучал каратэ, а первую серьёзную роль сыграл в фильме с Брюсом Ли. Сейчас Норрис отошёл от кино, последняя картины с ним, «Неудержимые-2», вышла в 2012 году. Зато актёр много времени посвящает благотворительности, создаёт телевизионные шоу и пишет книги. Норрис был дважды женат, у него пять наследников, причём младшие появились, когда артист отпраздновал 60-летие.
Смотрите видео и узнайте, чем сейчас заняты Дольф Лундгрен, Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан.
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