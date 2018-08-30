Молодящуюся Долину перестали узнавать 

Фотография известной певицы Ларисы Долиной восхитила поклонников. Артистка помолодела, готовясь к празднованию дня рождения.

"Ко Дню Рождения любимой Ларисы Долиной готовим праздничную программу "Привет, Андрей", — пояснила Началова в подписи к фотографии.

Тем не менее, на снимке Лариса Долина выглядит прекрасно. Певица в черном наряде восхитила своих поклонников. Комментаторы отметили, что артистка немного похудела и, главное, помолодела.