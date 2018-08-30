Ещё
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодящуюся Долину перестали узнавать 

Дни.ру + ещё 3 7 часов назад
Фотография известной певицы Ларисы Долиной восхитила поклонников. Артистка помолодела, готовясь к празднованию дня рождения.
Снимок с Ларисой Долиной и ее внучкой выложила в Сеть певица Юлия Началова. Поклонники признались, что узнать на фото знаменитую артисту трудно — так она помолодела.
"Ко Дню Рождения любимой Ларисы Долиной готовим праздничную программу "Привет, Андрей", — пояснила Началова в подписи к фотографии.
О личной жизни Долиной в последнее время ходит много слухов. В отношениях с третьим супругом, бас-гитаристом Ильей Спицыным, не все гладко. Они в браке почти 20 лет — но сейчас почти не появляются вместе, звезда чаще всего ездит на мероприятия с внучкой. Знакомые Долиной рассказывают, что пара уже давно не живет вместе, а молодой супруг певицы даже обзавелся новой семьей, напоминает Teleprogramma.pro.
Тем не менее, на снимке Лариса Долина выглядит прекрасно. Певица в черном наряде восхитила своих поклонников. Комментаторы отметили, что артистка немного похудела и, главное, помолодела.
Дни.ру: последние новости
Глюк’oZа в странной позе возбудила народ Кудрявцева прячет дочь Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Женский форум9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты3
Звезды, любящие выкладывать интимные фото в Сеть
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду19
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Чем на самом деле вредна колбаса1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение