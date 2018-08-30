Молодящуюся Долину перестали узнавать 

Фотография известной певицы Ларисы Долиной восхитила поклонников. Артистка помолодела, готовясь к празднованию дня рождения.
Снимок с Ларисой Долиной и ее внучкой выложила в Сеть певица Юлия Началова. Поклонники признались, что узнать на фото знаменитую артисту трудно — так она помолодела.
"Ко Дню Рождения любимой Ларисы Долиной готовим праздничную программу "Привет, Андрей", — пояснила Началова в подписи к фотографии.
О личной жизни Долиной в последнее время ходит много слухов. В отношениях с третьим супругом, бас-гитаристом Ильей Спицыным, не все гладко. Они в браке почти 20 лет — но сейчас почти не появляются вместе, звезда чаще всего ездит на мероприятия с внучкой. Знакомые Долиной рассказывают, что пара уже давно не живет вместе, а молодой супруг певицы даже обзавелся новой семьей, напоминает Teleprogramma.pro.
Тем не менее, на снимке Лариса Долина выглядит прекрасно. Певица в черном наряде восхитила своих поклонников. Комментаторы отметили, что артистка немного похудела и, главное, помолодела.