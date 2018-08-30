Анастасия Макеева ищет мужа в соцсетях

Актриса Анастасия Макеева обратилась к читателям Инстаграма с просьбой найти ей настоящего мастера — мужа на час с навыками плотника.

Главный критерий, который предъявляет актриса к специалисту — чтобы он "умел прибить", но не Макееву, а полки и гвозди. Инструментов в доме у актрисы нет, поэтому мастеру нужно прийти "со своим".

Макеева заметила, что готова хорошо оплатить работу, но на свидание с "мужем на час" точно не пойдет. Также актрисе нужно поставить сетки на окна, чтобы защитить ее кошку от возможных неприятностей.

Поклонники отметили, что они с радостью помогут артистке, даже бесплатно. Примечательно, что на клич Макеевой отозвались многие девушки, которые, по собственному заявлению, выполняют "мужскую работу" ничуть не хуже.