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Анастасия Макеева ищет мужа в соцсетях
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Анастасия Макеева ищет мужа в соцсетях 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Актриса Анастасия Макеева обратилась к читателям Инстаграма с просьбой найти ей настоящего мастера — мужа на час с навыками плотника.
Главный критерий, который предъявляет актриса к специалисту — чтобы он "умел прибить", но не Макееву, а полки и гвозди. Инструментов в доме у актрисы нет, поэтому мастеру нужно прийти "со своим".
Макеева заметила, что готова хорошо оплатить работу, но на свидание с "мужем на час" точно не пойдет. Также актрисе нужно поставить сетки на окна, чтобы защитить ее кошку от возможных неприятностей.
Поклонники отметили, что они с радостью помогут артистке, даже бесплатно. Примечательно, что на клич Макеевой отозвались многие девушки, которые, по собственному заявлению, выполняют "мужскую работу" ничуть не хуже.
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