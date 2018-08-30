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Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
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Дочки звездных отцов, у которых нет красоты 

Рамблер 40 минут назад
Никто не знает, как будет выглядеть его ребёнок. Зачастую в паре, где оба родителя имеют модельную внешность, появляется дочь или сын, с чертами, далёкими от классических. И наоборот, в семье, где мать и отец не отличаются красотой, рождается ребёнок, от которого невозможно отвести взгляд. А как выглядят дочери известных мужчин, которые не назовёшь красавцами?
1. Лили Аткинсон. Британский актёр Роуэн Аткинсон — обладатель выразительного лица с потрясающей мимикой, что и позволило ему стать один из самых ярких комиков современного кино. При этом Аткинсону вряд ли грозило попасть в списки самых красивых людей планеты. А вот его дочь совсем непохожа на звёздного отца, она унаследовала внешность от матери. И это наверняка её не расстраивает.
2. Хэйли Джейд Скотт. Рэпер Эминем, безусловно талантлив: он добился колоссального успеха в музыке, где доминируют темнокожие исполнители. А вот модельной внешностью природа его не наградила. Зато такая внешность досталась его наследнице — дочери Хейли.
3. Лорейн Николсон. Джек Николсон — истинная легенда кино. Харизматичный и яркий актёр пробил себе дорогу на экран талантом и трудолюбием и стал любимцем публики и режиссёров. Лицо Николсона не назовёшь гармоничными, хотя в нём есть особая притягательность. Младшая дочь артиста Лорейн сильно отличается от отца: она выросла настоящей красавицей.
А о том, как выглядит Джордия Джаггер, дочь Мика Джаггера, и Жюли Депардье, дочь Жерара Депардье, смотрите в видеосюжете.
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