Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов

Никто не знает, как будет выглядеть его ребёнок. Зачастую в паре, где оба родителя имеют модельную внешность, появляется дочь или сын, с чертами, далёкими от классических. И наоборот, в семье, где мать и отец не отличаются красотой, рождается ребёнок, от которого невозможно отвести взгляд. А как выглядят дочери известных мужчин, которые не назовёшь красавцами?

1. Лили Аткинсон. Британский актёр Роуэн Аткинсон — обладатель выразительного лица с потрясающей мимикой, что и позволило ему стать один из самых ярких комиков современного кино. При этом Аткинсону вряд ли грозило попасть в списки самых красивых людей планеты. А вот его дочь совсем непохожа на звёздного отца, она унаследовала внешность от матери. И это наверняка её не расстраивает.

2. Хэйли Джейд Скотт. Рэпер Эминем , безусловно талантлив: он добился колоссального успеха в музыке, где доминируют темнокожие исполнители. А вот модельной внешностью природа его не наградила. Зато такая внешность досталась его наследнице — дочери Хейли.