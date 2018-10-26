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Малышки, которые затмят любую фотомодель
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Малышки, которые затмят любую фотомодель 

Рамблер 3 часа назад
Думаете, моделью может стать только девушка-подросток? Тогда полюбуйтесь на этих малышек, которые подписывают многомилионные контракты и вышагивают по подиуму и участвуют в фотосессиях.
1. Анастасия Князева, 7 лет. В 2017 году британская газета The Daily Mail назвала юную жительницу Перми самой красивой в мире. Огромные глаза крохи и впрямь очаровывают и доказывают это подписчики аккаунта Насти в Instagram, который ведёт мама красавицы. Сейчас их уже больше миллиона.
2. Джар, 5 лет. Снимок этой малышки из Нигерии сделал фотограф Моф Бамуива, и Джар сразу же стала звездой Интернета. Таблоид Daily Mirror присвоил ей звание самой красивой на планете.
3. Лиа Роуз и Ава Мари Кдементс, 8 лет. Близняшек из Лос-Анджелеса считают самыми красивыми моделями-близнецами. Первый контракт малышкам предложили ещё в 6 месяцев, но тогда их мать отказалась. Зато сегодня у маленьких прелестниц два контракта с модельными агентствами, и работают они по 6 дней в неделю. Кстати, родители красавиц-близняшек в восторге от успеха наследниц и даже оставили работу, чтобы помогать им продвигаться в карьере.
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