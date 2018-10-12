Ещё
Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы» 

Рамблер 1 час назад
Детский вокальный ансамбль появился в 1991 году. Тогда это был любительский кружок, но со временем «Непоседы» превратились в популярный и востребованный коллектив. Эта детская группа подарила отечественному шоу-бизнесу настоящих звёзд, а некоторые добились и мировой известности.
1. Сергей Лазарев пришел в ансамбль в 10 лет. Как рассказывает бессменный руководитель коллектива Елена Пинджоян, стоило только мальчику запеть, как она сразу поняла у него большое будущее.
2. Влад Топалов попал в «Непоседы» стараниями бабушки. Она привела пятилетнего сорванца на прослушивание, и он покорил членов коллектива исполнением песни «В лесу родилась елочка».
3. Анастасия Задорожная мечтала попасть в коллектив, но, когда все-таки стала его частью, оказалась изгоем. Маленькие коллеги невзлюбили новую участницу, всячески вредили ей, но Настя устояла. Позднее она сказала, что «Непоседы» стали отличной школой жизни.
4. Юлия Волкова оказалась в «Непоседах» в 9 лет. Прелестную блондинку с милым голоском взяли в коллектив с распростертыми объятьями.
5. Елена Катина появилась в ансамбле благодаря отцу, музыканту, автору песен популярной группы «Дюна». Яркая рыжеволосая девочка унаследовала музыкальные способности отца, поэтому с легкостью стала участницей группы.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От чего защищают мурашки9
«А ты не пробовала голодать?»: о жадных мужчинах8
«Старший сын слетел с катушек, бил меня»33
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили24
Мать нашла хитрый способ справляться с детьми
Видео
04:42
Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»
Звёзды
10:06
Как Моника Беллуччи добилась известности
Звёзды
05:30
Самые отвратительные напитки в мире
Еда
Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
Звёзды
11:35
Безумные дома знаменитостей
Звёзды
02:04
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
Звёзды
10:16
Как быстро накачать пресс
Здоровье
04:37
Звезды, которые родили, едва окончив школу
Звёзды
00:59
Безруков признался, где живут его внебрачные дети
Звёзды
00:28
Валерия смутила поклонников фото на грани
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение