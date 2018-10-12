Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»

Детский вокальный ансамбль появился в 1991 году. Тогда это был любительский кружок, но со временем «Непоседы» превратились в популярный и востребованный коллектив. Эта детская группа подарила отечественному шоу-бизнесу настоящих звёзд, а некоторые добились и мировой известности.

1. Сергей Лазарев пришел в ансамбль в 10 лет. Как рассказывает бессменный руководитель коллектива Елена Пинджоян, стоило только мальчику запеть, как она сразу поняла у него большое будущее.

2. Влад Топалов попал в «Непоседы» стараниями бабушки. Она привела пятилетнего сорванца на прослушивание, и он покорил членов коллектива исполнением песни «В лесу родилась елочка».

3. Анастасия Задорожная мечтала попасть в коллектив, но, когда все-таки стала его частью, оказалась изгоем. Маленькие коллеги невзлюбили новую участницу, всячески вредили ей, но Настя устояла. Позднее она сказала, что «Непоседы» стали отличной школой жизни.

4. Юлия Волкова оказалась в «Непоседах» в 9 лет. Прелестную блондинку с милым голоском взяли в коллектив с распростертыми объятьями.