Советские звезды, бросившие карьеры ради семьей

Некоторые актрисы умышленно отказываются от семьи и детей, чтобы посвятить себя творчеству, другие лавируют между работой и домом, а третьи делают безоговорочный выбор в пользу семейной жизни. Эти актрисы, бывшие когда-то яркими звёздами, пожертвовали карьерой и, кажется, им ничуть не жаль.

1. Елена Соловей была одним из секс-символом советского кинематографа, но в 1991 году бросила кино и уехала в США с семьёй. В Америке Елена стала домохозяйкой и лишь время от времени играла в спектаклях. Сегодня она занимается преподаванием и учит детей актёрскому мастерству.

2. Надежда Румянцева сверкала в фильмах в пятидесятые-шестидесятые годы. Всегда позитивная, озорная, весёлая Румянцева была любимицей публики, зрители обожали её героинь, но вдруг исчезла с экранов. Оказалось, что актриса вышла замуж за дипломата и отправилась с ним за границу. После возвращения из командировки Румянцева снималась лишь изредка, главным её интересом была семья.

3. Галина Яцкина стала популярной после фильма «Женщины». На съёмках ленты «Конец Любавиных» она познакомилась с режиссёром Леонидом Головнёй, за которого вышла замуж. После рождения сына у актрисы пошатнулось здоровье, она долго восстанавливалась. Кроме того, распался и брак с Головнёй, так что Галина посвятила себя воспитанию сына, а позже снова вышла замуж.

Какие ещё знаменитые актрисы сыграли лучшие роли в семье, а не в кино, смотрите в видео.