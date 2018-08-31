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Звездные сынки, которые оттесняют отцов
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Звездные сынки, которые оттесняют отцов 

Рамблер 2 часа назад
Об этих мужчинах ещё десять лет назад мечтали все женщины мира. Актёры, спортсмены, телеведущие, певцы с роскошной внешностью заставляли рыдать в подушку и старлеток, и взрослых женщин. Но, похоже, пришло время подвинуться: звёздным красавцам наступают на пятки их не менее прекрасные отпрыски.
1. Ален-Фабьен Делон, сын Алена Делона. 24-летний Ален-Фабен унаследовал феноменальную красоту признанного секс-символа кинематографа Алена Делона. Он работает модель и наверняка уже разбил тысячи женских сердец.
2. Скотт Иствуд, сын Клинта Иствуда. Скотту сейчас 32, и он уже доказал, что от знаменитого отца ему достались не только внешние данные, но и актёрский дар.
3. Шон, Дилан и Пэрис Броснаны, сыновья Пирса Броснана. Шон, сын Пирса от первого брака, выбрал актёрскую стезю: 36-летний мужчина, не уступающий красотой исполнителю роли Агента 007, снимается в кино и телевидении. Дилан (21 год) и Пэрис (17) предпочли модельные карьеры. Парни не стали копией отца, однако каждый их них обладает невероятным обаянием.
4. Рафферти Лоу, сын Джуда Лоу. Рафферти скоро исполнится 22, и он — один из самых востребованных мужчин-моделей. И это не удивительно, ведь молодому человеку передались некоторые черты отца-актёра, прославившегося в образах утончённых соблазнителей.
Женский форум
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