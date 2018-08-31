Климова решилась на шокирующую откровенность

Актриса Екатерина Климова поддалась всеобщему тренду на селфи без макияжа. Поклонники оценили откровенный жест звезды.

Климова опубликовала в своем микроблоге пару фотографий, на которых она запечатлена без мейкапа. На снимках артистка загадочно улыбается камере.

Поклонники заметили, что 40-летняя Екатерина отлично выглядит для своих лет. Мама четверых детей кажется совсем юной без декоративной косметики. У нее нет выраженных морщин, синяков под глазами, здоровый цвет лица, и это несмотря на плотный рабочий график и постоянную заботу о наследниках. Особо знаменитость хвалили за естественность, ведь не каждая звезда в ее возрасте может похвастаться этим.

@klimovagram

"Просто не оторвать глаз! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)",

"Вы мой идеал, Екатерина! 🙏😊 Спасибо за такую вашу внутреннюю и внешнюю красоту💐 Как только удаётся при таком активном образе жизни, в голове не укладывается😏 Восхищаюсь! 🤗",

"Как же приятно смотреть на натуральное красоту…без перекачанных губ..и так далее… Умница, красавица, талантливая…",

"Просто прелестна)) Причем, естественная красота, что такая редкость в наше время!",

"Екатерина, вы невероятная красотка!и при этом будучи многодетной мамой, ну шик👌!поделитесь секретом, как сохранить такие шикарные волосы при таком количестве беременностей?😯генетика?спасибо", — писали восхищенные фолловеры. br/>

Напомним, что у Климовой четыре ребенка от трех браков. Две девочки и два мальчика — Елизавета Хорошилова, Корней Петренко, Матвей Петренко и Бэлла Месхи. В одном из последних интервью Екатерина посетовала, что быть многодетной матерью очень тяжело.

Однако у актрисы никогда не возникало даже мыслей о том, чтобы сделать аборт, хотя и не все ее дети были запланированы. По словам звезды, порой у нее не хватает времени на общение с отпрысками. Но Климова не может жить без профессии, поэтому вынуждена совмещать карьеру и материнство.