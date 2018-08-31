Российские актрисы в пикантных бикини

Лето — самое подходящее время, чтобы наслаждаться солнцем и носить открытую одежду. Продемонстрировать точёные фигурки стремятся не только обычные девушки, но и звёзды, которые тоже любят отдыхать возле воды. Этим актрисам действительно есть что показать публике: от из совершенных форм невозможно отвести глаза.

1. Валерия провела время на французском пляже и порадовала поклонником фоторепортажем. На снимках певица, отпраздновавшая весной 50-летний юбилей, выглядит юной девушкой.

2. Альбина Джанабаева лишь изредка показывает фанатам фотографии в откровенном виде. Судя по летним снимкам, 39-летняя супруга певца Валерия Меладзе и мать двоих его сыновей в отличной форме.

3. Алика Смехова тоже преодолела 50-летний рубеж, но это не мешает ей оставаться красавицей. Её женственные формы приведут в восторг кого угодно.

4. Эвелина Блёданс находит время на всё: она воспитывает «солнечного» сына, снимается в кино и на телевидении, участвует в различных акциях. Но и отдыху находится место, тем более что Эвелине грех стесняться фигуры.