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Российские актрисы в пикантных бикини
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Российские актрисы в пикантных бикини 

Рамблер 17 часов назад
Лето — самое подходящее время, чтобы наслаждаться солнцем и носить открытую одежду. Продемонстрировать точёные фигурки стремятся не только обычные девушки, но и звёзды, которые тоже любят отдыхать возле воды. Этим актрисам действительно есть что показать публике: от из совершенных форм невозможно отвести глаза.
1. Валерия провела время на французском пляже и порадовала поклонником фоторепортажем. На снимках певица, отпраздновавшая весной 50-летний юбилей, выглядит юной девушкой.
2. Альбина Джанабаева лишь изредка показывает фанатам фотографии в откровенном виде. Судя по летним снимкам, 39-летняя супруга певца Валерия Меладзе и мать двоих его сыновей в отличной форме.
3. Алика Смехова тоже преодолела 50-летний рубеж, но это не мешает ей оставаться красавицей. Её женственные формы приведут в восторг кого угодно.
4. Эвелина Блёданс находит время на всё: она воспитывает «солнечного» сына, снимается в кино и на телевидении, участвует в различных акциях. Но и отдыху находится место, тем более что Эвелине грех стесняться фигуры.
5. Мария Порошина — настоящая современная женщина. Востребованная актриса к 44 годам успела родить 4 дочерей, она постоянно радует фанатов новыми телепроектами, но в плотном графике успевает ухаживать за собой. И результат того стоит: Мария на пляжных фотографиях выглядит максимум на 30.
Женский форум
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