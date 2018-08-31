Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе

Хоть на планете и живёт более 7 миллиардов человек, и вероятность встретить своего двойника невелика, некоторым людям удаётся найти человека, очень на них похожего. И иногда оба этих человека занимаются одним и тем же, живут поблизости и даже знакомы.

1. Певицы Натали и Валерия. Во время музыкального телешоу Натали предстояло изображать Валерию и, по признанию исполнительницы, это было лёгким заданием. Гримёрам для преображения Натали даже не потребовался пластический грим, ей просто сделали макияж и причёску, как у Валерии.

2. Певицы Анна Седокова Анна Плетнёва . Девушки действительно очень похожи, а некоторые поклонники даже путают их. Обе Анны — миниатюрные брюнетки, обе предпочитают яркие сексуальные сценические наряды. Любопытно, что и у Седоковой, и у Плетнёвой трое детей.

3. Актриса Наталья Медведева и певица Наташа Королёва . Наталья Медведева говорит, что её сходство с певицей окружающие заметили ещё в детстве, а незнакомые люди регулярно интересовались, не родственница ли она звезде.