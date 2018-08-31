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Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
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Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе 

Рамблер 16 часов назад
Хоть на планете и живёт более 7 миллиардов человек, и вероятность встретить своего двойника невелика, некоторым людям удаётся найти человека, очень на них похожего. И иногда оба этих человека занимаются одним и тем же, живут поблизости и даже знакомы.
1. Певицы Натали и Валерия. Во время музыкального телешоу Натали предстояло изображать Валерию и, по признанию исполнительницы, это было лёгким заданием. Гримёрам для преображения Натали даже не потребовался пластический грим, ей просто сделали макияж и причёску, как у Валерии.
2. Певицы Анна Седокова и Анна Плетнёва. Девушки действительно очень похожи, а некоторые поклонники даже путают их. Обе Анны — миниатюрные брюнетки, обе предпочитают яркие сексуальные сценические наряды. Любопытно, что и у Седоковой, и у Плетнёвой трое детей.
3. Актриса Наталья Медведева и певица Наташа Королёва. Наталья Медведева говорит, что её сходство с певицей окружающие заметили ещё в детстве, а незнакомые люди регулярно интересовались, не родственница ли она звезде.
4. Актрисы Екатерина Гусева и Любовь Толкалина. На сходство актрис невозможно не обратить внимания: у девушек почти одинаковые черты лица.
5. Спортсменка Елена Исинбаева и певица Елена Ваенга. У них одинаковый овал лица, похожие выразительные большие глаза, тёмные волосы обе любят собирать в пучок. И выглядят как родные сёстры.
Женский форум
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