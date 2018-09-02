Наташа Королева случайно показала складки на животе

Певица Наташа Колролева на своей странице в Instagram опубликовала видео с пляжа, на котором она примеривает на себя хвост русалки. Запись позволяет увидеть и все особенности фигуры артистки.

Поклонники не устает восхищаться Наташей Королевой , которая в свои 45 лет продолжает не только радовать фанатов своими выступлениями и проектами, но и поддерживать себя в прекрасной форме. Очередное видео, которое артистка выложила на своей странице в Instagram, позволяет внимательно рассмотреть, как она выглядит в купальнике.

На записи Наташа Королева примеряет "хвост русалки" и пробует плавать в нем. Однако некоторые зрители сосредоточили свое внимание не на необычном предмете гардероба, а на том, как выглядит Наташа Королева. Они отметили, что при некоторых ракурсах на животе исполнительницы отчетливо видны складки. Дескать, животик артистки угрожающе свисает, стоит ей лишь наклониться.

Впрочем, большинство поклонников вообще не придало этому значения. Они с удовольствием отметили радостный настрой Наташи Королевой и ее заразительный смех. Ну а складки на животе, благоразумно уточнили пользователи Сети, появятся у любого человека, который сядет в ту же позу, что и Наташа Королева.