Ещё
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артисты, которые так и не смогли купить славу 

Рамблер 3 сентября 2018
Чтобы добиться успеха, начинающим артистам приходится много работать. Но одной лишь трудоспособности маловато, нужны ещё умение общаться с людьми, готовность терпеть неудобства и, конечно же, немалые средства. Но если человек лишён дарования, то ему не помогут даже огромные капиталы. Это и доказывают исполнители, которые так и не смогли стать звёздами, несмотря на то, что за ними стояли влиятельные и богатые родители.
1. Алекса (Александра Чвикова). Перед тем, как попасть на «Фабрику звёзд-4», девушка принимала участие в различных музыкальных конкурсах, была моделью, записала песню, снялась в клипе. Спонсором Александры был её отец, донецкий бизнесмен Александр Чвиков. Несмотря на то, что после «Фабрики звёзд» Алекса получила возможность сотрудничать с ведущими продюсерами, популярной она так и не стала.
2. Лена Зосимова. В девяностых годах незатейливые песенки Лены звучали отовсюду. Ни для кого не было секретом, что её продвигает отец. Борис Зосимов — медиа-менеджер, благодаря которому в России появился канал MTV, начинал в качестве администратора в музыкальных коллективах и мечтал, чтобы его дочь засверкала на отечественной сцене. Увы, хоть за Леной и стояли большие деньги, славы яркой певицы она так и не снискала.
О других исполнителях, которым даже деньги не помогли превратиться в знаменитостей, рассказывает видео.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каким мужчинам «противопоказано» иметь любовниц7
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Как правильно жарить картошку29
Назван идеальный размер женской груди56
Мужчины — о том, что доставляет им удовольствие14
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
10:31
Чем удивляет тело
Здоровье
01:12
«Помощь нужна?»: Асмус напугала поклонников
Звёзды
17:27
Какие головные уборы будут популярны этой осенью
Мода
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение