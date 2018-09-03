Артисты, которые так и не смогли купить славу

Чтобы добиться успеха, начинающим артистам приходится много работать. Но одной лишь трудоспособности маловато, нужны ещё умение общаться с людьми, готовность терпеть неудобства и, конечно же, немалые средства. Но если человек лишён дарования, то ему не помогут даже огромные капиталы. Это и доказывают исполнители, которые так и не смогли стать звёздами, несмотря на то, что за ними стояли влиятельные и богатые родители.

1. Алекса (Александра Чвикова). Перед тем, как попасть на «Фабрику звёзд-4», девушка принимала участие в различных музыкальных конкурсах, была моделью, записала песню, снялась в клипе. Спонсором Александры был её отец, донецкий бизнесмен Александр Чвиков. Несмотря на то, что после «Фабрики звёзд» Алекса получила возможность сотрудничать с ведущими продюсерами, популярной она так и не стала.

2. Лена Зосимова. В девяностых годах незатейливые песенки Лены звучали отовсюду. Ни для кого не было секретом, что её продвигает отец. Борис Зосимов — медиа-менеджер, благодаря которому в России появился канал MTV, начинал в качестве администратора в музыкальных коллективах и мечтал, чтобы его дочь засверкала на отечественной сцене. Увы, хоть за Леной и стояли большие деньги, славы яркой певицы она так и не снискала.

О других исполнителях, которым даже деньги не помогли превратиться в знаменитостей, рассказывает видео.